Największy magazyn energii świata. Koszt? Prawie miliard dolarów

Trafford BESS to drugi z projektów, które zostaną zrealizowane na zajmującym powierzchnię ok. 12 hektarów Trafford Low Carbon Energy Park, oddalonym o osiem mil od Manchesteru. Firma planuje wybudować tam także system Trafford Green Hydrogen o mocy 200 MW. Pierwsza część tego projektu ma rozpocząć działanie komercyjne w ostatnim kwartale 2025 r. Wówczas do dyspozycji będzie ok. 15-20 MW mocy. Jeśli projekt osiągnie docelową moc 200 MW, będzie to największy zatwierdzony projekt zielonego wodoru w Wielkiej Brytanii.