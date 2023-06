Magazyny energii z baterii EV? W porządku, ale brakuje starych baterii

Magazyny energii były odpowiedzią producentów EV na oskarżenia o brak możliwości recyklingu zużytych baterii pojazdów elektrycznych. Kiedy urządzenie straci moc, można je zregenerować, połączyć z kilkoma innymi bateriami i tym sposobem stworzyć sobie miejsce do przechowywania energii, które będzie ładowane wtedy, gdy w sieci jest za dużo prądu. Zasób energii mógłby zostać wykorzystany kiedy elektrownia przeprowadzi techniczne odłączenie prądu, albo w przypadku awarii linii. W celu tworzenia takich rozwiązań powstał szereg start-upów, w tym brytyjska firma Zenobe.

Problem z bateriami EV

Stworzenie rentownego przemysłu dla tego typu magazynów nie jest jednak tak łatwe, jak chcieliby to postrzegać producenci EV. I to wcale nie dlatego, że produkcja magazynów jest trudna lub problematyczna. Chodzi o to, że tych starych akumulatorów jest... trochę mało.

Producenci zakładali, że baterie EV w samochodach elektrycznych będą działać od ośmiu do dziesięciu lat, a następnie właściciele będą musieli wymienić je na nowe. Stwierdzenie to okazało się jednak nieprawdziwe, bo w praktyce kierowcy na tych bateriach jeżdżą o wiele dłużej.

Rozwiązanie to jest w porządku, jeśli chodzi o elektryczne autobusy miejskie, ciężarówki, dostawczaki i inne pojazdy użytkowe, jednak zmuszenie do wymiany "prawie dobrego" akumulatora właścicieli samochodów osobowych to zupełnie coś innego.

Pomysł na magazynowanie energii jest prosty, jednak tylko w teorii

Według teorii, kiedy pojemność baterii samochodów elektrycznych spada poniżej 80 - 85 proc. po ośmiu do dziesięciu latach użytkowania, powinny one zostać wymienione i wykorzystane do stworzenia zapasowego źródła prądu dla budynków lub sposób na równoważenie lokalnych i krajowych sieci energetycznych. Według dziennikarzy z grupy Reuters, inwestorzy popierający ten pomysł przekazali już około 1 miliarda dolarów finansowania dla prawie 50 start-upów na całym świecie.

Niestety braki w używanych bateriach prowadzą do tego, że zamiast korzystać z regenerowanych akumulatorów, do budowy magazynów używa się dziś nowych urządzeń od Tesli. Popyt na używane akumulatory jest ogromny i będzie on tym większy, im większą rolę odgrywać będzie w naszych życiach energia odnawialna. Ludzie muszą tylko zwracać większą uwagę na konieczność wymiany tego elementu samochodu co regulaminowy zakres czasu.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Gadżetomanii