Największy na świecie projekt solarny. Połączy dwa kontynenty

Australia-Asia PowerLink to projekt, który zakłada zbudowanie największej na świecie farmy fotowoltaicznej. Obiekt ten ma pracować z mocą ok. 20 GWp i współpracować z magazynem energii o pojemności do 42 GWh. Dla porównania warto powiedzieć, że łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce to ok. 12 GWp.