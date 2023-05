Największy w Europie. Olbrzymi budynek z drukarki 3D

To będzie największy tego typu budynek na Starym Kontynencie . Konstrukcja, która ostatecznie będzie mieć 55 metrów długości, 11 metrów szerokości i 9 metrów szerokości, powstanie w zaledwie 140 godzin roboczych . To możliwe, dzięki technologii druku 3D – beton jest nakładany warstwa po warstwie przez olbrzymią "drukarkę".

Wykorzystany w projekcie (autorstwa Hansa-Joerga Krausa) materiał nazywa się i.tech 3D. Atuty? Zmniejsza zużycie materiału o 70 proc., nadaje się w 100 proc. do recyklingu i cechuje się wyraźnie mniejszym śladem węglowym (o około 55 proc.) niż tradycyjny cement. Dostarcza go firma Heidelberg Materials, dostrzegająca olbrzymi potencjał w drukowaniu budynków.

Oczywiście po wspomnianych 140 godzinach budynek nie będzie jeszcze gotowy do tego, by się do niego wprowadzić. Nawet najlepsza drukarka nie wstawi okien i drzwi, nie zajmie się dachem i nie wykona prac wykończeniowych. Mimo to budynek, który będzie pełnił funkcję centrum danych, ma zostać oddany do użytku dość szybko – do końca lipca 2023 roku.