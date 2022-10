Domy z drukarek 3D. Stawiają je błyskawicznie

Hybrydowy projekt z Houston ma drewniany szkielet oraz wspomniany już beton z przemysłowej drukarki 3D. Całość powstała w celach demonstracyjnych, a powierzchnia domu to 4000 stóp kwadratowych, czyli ok. 371 metrów kwadratowych. Drukowanie takiego budynku zajmuje 220 godzin, a cały proces wymaga przestawiania przemysłowej drukarki w trzy lokalizacje .

Zaletą ma być m.in. automatyzacja procesu i zmniejszenie ilości ludzi potrzebnych w trakcie budowy. Sam transport takiej drukarki jest z kolei przystępny i można ją szybko przygotować do pracy. Co więcej, niskie temperatury do -35 stopni Celsjusza i opady śniegu nie są problemem w pracy urządzenia, bo wystarczy rozłożyć specjalny namiot.