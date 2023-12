Największy żuraw na świecie. Przyspieszy stawianie wiatraków

Na początku grudnia na farmę wiatrowej Dashiqiao Xintai New Energy w Yingkou, wjechał XCA3000. Tak nazywa się największy na świecie żuraw kołowy, opracowany przez chińskiego producenta XCMG.

Maszyna ma 160 m wysokości – to mniej więcej tyle, ile warszawskie wieżowce Cosmopolitan i InterContinental. Jest w stanie podnosić i przenosić ładunki o masie dochodzącej do 190 ton. Została zaprojektowana z myślą o wznoszeniu turbin wiatrowych i może instalować jednostki o mocy do 10 MW.