Naukowcy mówią o mechanicznych drzewach. Mając pomóc w walce z CO2

Lackner wyjaśnił, że opracowanego przez niego mechaniczne drzewa to "wysokie pionowe kolumny dysków pokrytych żywicą chemiczną, o średnicy około pięciu stóp (red. ok. 1,5 m), z dyskami w odległości około dwóch cali (red. ok. 0,6 m), jak stos płyt". Dodał: "gdy powietrze przepływa, powierzchnie dysków pochłaniają CO2. Po około 20 minutach dyski są pełne i opadają do beczki poniżej. Wysyłamy wodę i parę, aby uwolnić CO2 do zamkniętego środowiska".