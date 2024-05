W trakcie swojej środowej prezentacji Upfronts Netflix ogłosił wprowadzenie własnej platformy technologii reklamowej. Dzieje się to zaledwie półtora roku po jego wejściu na rynek reklam. Ten strategiczny krok stawia firmę w szranki z innymi potentatami branży posiadającymi serwery reklamowe, takimi jak Google, Amazon czy Comcast.

Według informacji podanych przez Tech Crunch jest to znaczące wydarzenie, które może zasadniczo zmienić dotychczasowe podejście giganta streamingu do reklam. Netflix, który początkowo współpracował z Microsoftem w celu rozwoju swojej technologii reklamowej, teraz ogłasza pełną samodzielność w tej dziedzinie.

Decyzja o stworzeniu wewnętrznej technologii reklamowej otwiera przed Netflixem nowe możliwości kreowania doświadczeń reklamowych - bardziej spersonalizowanych i dostosowanych do ogromnej bazy złożonej z ponad 270 milionów subskrybentów. Amy Reinhard, prezes działu reklamy Netflix, wskazała na konkretny cel, który przyświeca tym działaniom. Mają one sprawić, że plany reklamowe będą realizowane z taką samą doskonałością, która uczyniła z Netflixa lidera w dziedzinie technologii streamingowej.

Reinhard wskazała, że dążenie do doskonałego doświadczenia użytkownika jest dla firmy priorytetem. Dlatego też Netflix prowadzi obecnie dogłębne badania konsumenckie, aby zapewnić sobie przewagę nad konkurencją. Firma zapowiada, że posiadanie własnej platformy sprawi, że jej reklamy będą mniej generyczne, a staną się bardziej eksperymentalne. Przykładem tego mają być kampanie "epizodyczne", które opowiadają historię, zamiast bombardować użytkownika powtarzającymi się przekazami.

Podczas prezentacji Netflix przedstawił również plany rozszerzenia swoich możliwości w zakresie kupna reklam. Zgodnie z zapowiedzią mają one obejmować także jego partnerów takich jak The Trade Desk, Display & Video 360 od Google oraz Magnite. Jest to sygnał, że pomimo stworzenia własnej technologii reklamowej, Netflix nie zamyka się na współpracę z zewnętrznymi platformami.