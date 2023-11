Nie korzystaj z publicznej ładowarki. Może być niebezpieczna

Sytuacja, w której konieczne jest naładowanie telefonu w miejscu publicznym, może zdarzyć się każdemu. Korzystanie z publicznie dostępnych ładowarek z portami USB nie jest jednak zalecane, jak wynika z rekomendacji FBI. Istnieje bowiem ryzyko ataku, podczas którego stacja ładowania nie tylko dostarcza energię do urządzenia, ale także nawiązuje komunikację z telefonem. To z kolei może prowadzić do kradzieży prywatnych danych.