Nie masz tego przy rowerze? Lepiej się zastanów

Wbrew pozorom osłona tarczy hamulcowej to bardzo dobre rozwiązanie także z punktu widzenia posiadaczy rowerów. To gadżet, który może pełnić kilka funkcji, nieco różniących się w zależności od poszczególnego modelu i konstrukcji tarczy. Co jednak wydaje się kluczowe, tego typu gadżet pozwala nie tylko wydłużyć czas, w którym rower pozostanie w odpowiednim stanie, ale też uchronić przed kontuzją.