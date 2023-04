Gadżety na rower. Co trzeba mieć, a co warto dokupić?

Coraz cieplejsza aura za oknami będzie zachęcać do opuszczania domów i mieszkań. Wiele osób lubi rowerowe wypady. To odpowiedni moment na przypomnienie o przepisach, a także rzucenie okiem na gadżety, które mogą niektórych zainteresować.

Osoby wsiadające na rower muszą nie tylko stosować się do przepisów ruchu drogowego. Każdy tego typu pojazd powinien być sprawny i odpowiednio wyposażony. W 2023 r. obowiązkowe elementy każdego roweru poruszającego się po drogach obejmują: działający hamulec, element wydający sygnał dźwiękowy, a także przednie i tyle oświetlenie. Brak czegoś z tej listy może zakończyć się mandatem, ale warto pamiętać, że wpływają one też na bezpieczeństwo.

Co jeszcze kupić? Wiele rowerzystów nie wyobraża sobie jazdy bez kasku. Inni preferują koszyk na torebkę czy niewielkie zakupy, a niektórzy bidon na ulubiony napój lub wodę. Katalog gadżetów, w które można wyposażyć rower jest jednak znacznie dłuższy. Wybraliśmy kilka praktycznych propozycji. Nie reklamujemy konkretnych modeli, ale przybliżamy całe grupy produktów.

Element wydający sygnał dźwiękowy zdecydowana większość osób kojarzy z klasycznym dzwonkiem. Można jednak postawić na coś nowocześniejszego. Elektryczny dzwonek rowerowy to bardzo tani gadżet.

Kamera sportowa będzie jednym z droższych akcesoriów, jakie może brać pod uwagę rowerzysta. To bardziej złożone urządzenie, które zapewni różne korzyści.

Nie każdy ma rower z bagażnikiem. Zabieranie plecaka na dłuższy wypad nie zwiastuje przyjemnej jazdy. Co w sytuacji gdy kieszenie nie pomieszczą wszystkiego co chce się zabrać?

Rozwiązaniem na takie sytuacje będzie torba mocowana pod siodełkiem. Nie przeszkadza podczas jazdy, a pozwala schować najpotrzebniejsze rzeczy. Dobrze jest postawić na solidną konstrukcję, najlepiej wodoszczelną. Do wyboru mamy mnóstwo różnych modeli odbiegających od siebie kształtem i rozmiarami, niektóre mają nawet miejsce na bidon.

Czy to się komuś podoba czy nie, żyjemy w czasach ogromnej popularności smartfonów. Niektórzy nie chcą (a inni nie mogą) rozstawać się ze swoim urządzeniem nawet podczas jazdy na rowerze. Co wtedy?

Na przykład uchwyt na telefon mocowany do kierownicy. Dzięki niemu nie tylko nie straci się łatwego dostępu do powiadomień czy połączeń. Można będzie korzystać z nawigacji GPS lub innych aplikacji dedykowanych rowerzystom.

Tu przy zakupie warto przyjrzeć się mocowaniu oraz kompatybilności. Nie każdy uchwyt mieści te same smartfony, trzeba zapoznać się z wytycznymi producenta. Dobrej jakości uchwyt na telefon polecany przez innych użytkowników to koszt kilkudziesięciu złotych.

Producenci oferują rożne modele. Można dobrać nierzucające się w oczy lusterko odpowiednie do damskiego roweru miejskiego, a także bardziej sportową konstrukcję nadającą się do rowerów używanych poza miastem. Wybierać pomiędzy rożnymi rozmiarami i cenami od kilku, przez kilkanaście do kilkudziesięciu złotych. Przy wyborze należy sprawdzić mocowanie, dobrze aby było solidne.