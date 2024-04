Likwidacja abonamentu RTV. Czym politycy chcą go zastąpić?

Abonamentu RTV mogłoby zastąpić dodanie opłaty do rachunków za energię elektryczną lub bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa zależne od wielkości Produktu Krajowego Brutto (PKB). Pojawiają się również sugestie, wprowadzenia opłaty związanej z podatkami PIT i CIT, której wysokość wynosiłaby od 8 do 10 złotych miesięcznie. Miałaby być ona naliczana nie od gospodarstwa domowego, lecz od każdej dorosłej osoby.

"Gazeta Prawna" przypomina także o sceptycznej opinii Juliusza Brauna, byłego prezesa TVP, który twierdzi, że wprowadzenie takiej zmiany będzie wyjątkowo trudne z powodów formalnych. Braun argumentował, że wprowadzenie do deklaracji PIT dodatkowych informacji, takich jak wiek czy niepełnosprawność, dzięki którym można byłoby uzyskać zwolnienia od opłat, naruszałoby zasady ochrony danych osobowych (RODO). Co więcej, z powodu stopnia skomplikowania tej operacji nie przyniosłaby ona oczekiwanych korzyści finansowych.

Eksperci twierdzą: nowa opłata to lepsza ściągalność

Zmiana sposobu finansowania mediów publicznych jest konieczna., Twierdzą tak nie tylko politycy, ale i eksperci, którzy podkreślają, że dzięki wprowadzaniu nowych przepisów poprawie ulegnie ściągalność opłat. Obecnie bowiem abonament RTV, jak wykazują dane, opłacany jest jednie przez jedną trzecią osób, które są do tego zobowiązane. Warto przy tym zaznaczyć, że w planach nie ma rozszerzenia listy osób zwolnionych z tej daniny, co potwierdza odpowiedź na interpelację złożoną przez posłankę Joannę Muchę do Ministerstwa Kultury.