Nie wiesz, ile masz punktów karnych? Tak sprawdzisz je przez internet

Punkty karne to konsekwencje naruszenia przepisów ruchu drogowego i są przyznawane kierowcom razem z mandatem. Gdy policjant zatrzymuje kierowcę za wykroczenie, ma obowiązek nałożyć mandat zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Każde kolejne wykroczenie skutkuje dodaniem nowych punktów karnych, co w konsekwencji może prowadzić do utraty prawa jazdy.