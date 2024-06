Nie włączaj pralki w tych godzinach. Rachunki spadną o połowę

Moc większości pralek mieści się w przedziale 1000-1500 kWh, co przekłada się na jedno pranie zużywające od 0,7 do 1,5 kWh. Zakładając, że korzystasz z taryfy G11, przeznaczonej dla gospodarstw domowych, miesięczny koszt użytkowania pralki wynosi około 35 zł . Podobnie kwestia wygląda w przypadku zmywarki.

Dostawcy energii oferują kilka grup taryfowych . Pierwsza z nich jest przeznaczona dla gospodarstw domowych, druga dla gospodarstw rolnych, a trzecia dla firm. Skupmy się na tej pierwszej. Najpopularniejsza taryfa to G11, której koszt wynosi 0,90 zł za kWh . Jest to stawka stała.

Druga taryfa, G12, dzieli się na strefę szczytową oraz pozaszczytową. W strefie pozaszczytowej urządzenia zużywają tańszą energię, co jest widoczne na rachunkach. Tańsza strefa kosztuje 0,32 zł, a droższa 0,62 zł za kWh. Ostatnia taryfa, G13, jest zmienna, a cena za kWh zależy od pory roku. W okresie od kwietnia do marca prąd jest tańszy od 13:00 do 19:00 oraz od 22:00 do 07:00. Natomiast w sezonie jesienno-zimowym od 13:00 do 16:00 i od 21:00 do 07:00.