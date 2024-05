Tego unikaj, włączając pranie. W ten sposób zaoszczędzisz energię i wodę

Jednym z najpowszechniejszych błędów jest przeładowywanie bębna pralki. Jeśli zdarza ci się to robić, postaraj się to zmienić. Przepełniona pralka działa mniej efektywnie, przez co ubrania mogą nie być dobrze wyprane lub nie w pełni odplamione. To z kolei prowadzi do konieczności ponownego prania, co zwiększa zużycie prądu i wody. Jak tego uniknąć? Przed włączeniem prania zawsze sprawdzaj, czy możesz włożyć rękę do załadowanego bębna pralki. Jeśli tak, możesz śmiało uruchomić urządzenie.