Trzecia komora szuflady w pralce. Jak ją odpowiednio wykorzystać?

Pralka jest wyposażona w szufladkę podzieloną na trzy części, z których każda ma swoje funkcje. Trzecia komora często jest pomijana, jednak może znacząco wpłynąć na jakość prania . Służy do dodawania dodatkowej porcji detergentu, co jest szczególnie przydatne przy mocno zabrudzonych ubraniach.

Soda oczyszczona to tania i dostępna w każdym sklepie substancja, która sprawdza się w tej roli doskonale. Posiada właściwości czyszczące, wybielające oraz neutralizujące zapachy, co jest szczególnie przydatne po smażeniu czy ognisku. Dodanie 80 gramów sody do trzeciej komory zapewni świeżość prania i usuwa uporczywe plamy.