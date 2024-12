Chcesz oszczędzić na praniu? Te triki zmniejszą twoje rachunki

Jednym z najczęstszych błędów jest przeładowywanie pralki. Jeśli masz tendencję do pakowania bębna po brzegi, powinieneś to zmienić. Przepełniona pralka nie działa efektywnie, co oznacza, że ubrania nie będą dobrze wyprane i mogą wydzielać nieprzyjemny zapach. To zmusza do ponownego prania, co zwiększa zużycie energii i wody. Zanim włączysz pralkę, sprawdź, czy możesz swobodnie włożyć rękę do bębna. Jeśli tak, urządzenie jest gotowe do pracy.