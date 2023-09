Niemcy już testują. Nowy standard telewizji połączy wszystkie inne

Pilotażowy program DVB-I w Niemczech rozpoczął się we wrześniu 2022 roku. Rok później, badania nad tym standardem weszły w drugą fazę, w której DVB-I jest poddawany szczegółowym analizom.

Jak informuje serwis Wirtualnemedia , wielu nadawców telewizyjnych, jak również producentów telewizorów, wierzy w sukces DVB-I i angażuje się w niemiecki pilotaż. To między innymi stacje telewizyjne RTL i ARD, producenci telewizorów marek LG, Sony, Philips czy Toshiba, a także Dolby – dostawca nowoczesnych technologii audio i wideo, takich jak Dolby Atmos czy Dolby Vision.

Przeprowadzone w Niemczech testy pokazały, że wdrożenie DVB-I jest całkowicie możliwe. Jednolita lista kanałów działa poprawnie, co otwiera drogę do nowej ery telewizji.

DVB-I to nowy standard telewizji cyfrowej, który ma na celu zwiększenie wygody użytkowników. DVB-I łączy w sobie wszystkie dotychczasowe standardy telewizji: naziemnej (DVB-T/T2), satelitarnej (DVB-S/S2) i kablowej (DVB-C/C2), dodając do tego jeszcze usługi internetowe.

Założenie DVB-I jest takie, że na jednej liście będą mogły znaleźć się kanały, które są dostarczane różnymi metodami. Innymi słowy, użytkownik nie będzie musiał przełączać się pomiędzy różnymi dekoderami - wszystkie ulubione kanały będą dostępne w jednym miejscu. Co więcej, na tej samej liście będą mogły znaleźć się serwisy streamingowe.

Kolejny ważny aspekt DVB-I jest taki, że nie jest to standard ograniczony do telewizorów - dostęp do tego samego interfejsu będzie możliwy również na urządzeniach mobilnych. Krótko mówiąc: chodzi o szeroko rozumianą uniwersalność i swobodę.