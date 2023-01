Rozwój polskiej energetyki musi przebiegać na wielu polach. Choć najczęściej kojarzymy ją z budowaniem nowych odnawialnych źródeł energii i modernizacją już istniejących elektrowni, równie ważne jest zadbanie o sieci energetyczne. W tej kwestii istotna jest nie tylko budowa nowych sieci, ale też przenoszenie już istniejących instalacji napowietrznych pod ziemię.

PGE Dystrybucja zakupiła pierwszą w Polsce wysokiej klasy maszynę do układania kabli energetycznych pod ziemią. Ten niemiecki sprzęt znacząco przyspieszy prace związane z kablowaniem sieci energetycznych. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest ułożenie nawet pięciu kilometrów linii kablowej w ciągu dnia.

- Od czterech lat w Grupie PGE realizujemy strategiczny program kablowania sieci średniego napięcia. Do 2026 roku planujemy przekroczyć 30 proc. udziału podziemnych sieci. Oznacza to, że w ciągu trzech lat na naszym obszarze dystrybucyjnym skablujemy ponad dziewięć tys. km sieci, przy jednoczesnym demontażu ponad siedmiu tys. km istniejących linii napowietrznych. Na potrzeby realizacji programu zakupiliśmy pierwszą w Polsce, specjalistyczną, nowoczesną maszynę, która jest w stanie ułożyć nawet pięć km linii kablowej dziennie. Pozwala to na zdecydowane przyspieszenie realizacji inwestycji. Wymierną korzyść stanowią także niższe koszty niż w przypadku tradycyjnej metody układania kabli - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE informuje, że zakupione urządzenie jest 20 razy bardziej wydajne w stosunku do układania kabli przy użyciu standardowej koparki i pięć razy bardziej wydajne w porównaniu do wykorzystania koparki do rowów. Przewaga maszyny polega na tym, że nie musi ona wykonywać wykopów. Zamiast tego stosowana jest metoda płużenia bezwykopowego.

Metoda ta pozwala nie tylko na przyspieszenie pracy, ale także na zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne - brak konieczności wykonywania wykopów sprawia, że wycinanych jest mniej drzew i krzewów.Jedyna w Polsce, nowoczesna maszyna do kablowania sieci. ZOBACZ!

Kablowanie sieci średniego napięcia to istotne wyzwanie, przed którym stoi Grupa PGE. Obecnie skablowanych jest ok. 26 tys. linii SN należących do PGE. To blisko 22,5 proc. spośród całości, czyli 115 tys. km. Przebudowa sieci napowietrznej na kablową ma istotne znaczenie w kontekście zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Sieć podziemna pracuje niezależnie od warunków atmosferycznych - burze i śnieżyce nie są w stanie jej uszkodzić, w przeciwieństwie do klasycznych sieci napowietrznych.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii