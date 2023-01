Układają panele płasko na ziemi. Twierdzą, że to się opłaca

W wielu opracowaniach naukowych można przeczytać o najlepszym kącie nachylenia modułów fotowoltaicznych względem gruntu. Istnieją też konstrukcje oparte na trackerach, które sprawiają, że moduł "podąża" za Słońcem w taki sposób, by generować maksymalną ilość energii w ciągu dnia. Amerykańska firma Erthos twierdzi, że wcale nie jest to konieczne. Oni panele montują na płasko i twierdzą, że to się opłaca.