Nieproszeni goście już cię nie zaskoczą. Cyfrowy judasz ich zdradzi

W piątki leżę w wannie ˜- i tak właśnie pewnego wieczoru podczas wygrzewania się w ciepłej wodzie i słuchając dość głośnej muzyki, usłyszałem dzwonek do drzwi. Najpewniej był to sąsiad, którego gust muzyczny jest najwyraźniej nieco inny niż mój i nie spodobało mu się, że puszczam elektryzujące techno.

Oczywiście z wiadomych przyczyn nie podszedłem do drzwi, bo musiałbym zaburzyć swoją relaksującą kąpiel. Tak więc nie mam pewności, czy był to mieszkający za ścianą sąsiad, czy też ktoś z górnego lub dolnego piętra. Jedyne, co uczyniłem, to złapałem swój telefon i nieco przyciszyłem muzykę. Mimo to sąsiad wciąż stał pod moim lokum i dobijał się do drzwi. Ostatecznie musiałem kontynuować swój piątkowy rytuał w kompletnej ciszy.

Pomyślałem wtedy, że cudownie byłoby mieć "cyfrowego judasza" zintegrowanego ze smartfonem, który zdradziłby mi, kto znajduje się za moimi drzwi, bez konieczności podchodzenia do nich i przykładania oka do wizjera. W końcu dobrze jest wiedzieć, któremu sąsiadowi podpadliśmy, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

I rzeczywiście można rzec, że zdarzył się cud, bo kolejnego dnia odezwała się do mnie przedstawicielka firmy EZVIZ z propozycją przetestowania bezprzewodowego dzwonka do drzwi z wizjerem o oznaczeniu DP2C. Nietrudno domyślić się, że skorzystałem z tej szansy.

Ten zamiennik wizjera pozwala na przyjmowanie gości niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy nie.

EZVIZ DP2C - urządzenie łączące kamerę z wizjerem i dzwonkiem do drzwi

Firma EZVIZ wyprodukowała już wiele wewnętrznych i zewnętrznych kamer bezpieczeństwa. Teraz postawiła na drzwi wejściowe - dosłownie - za pomocą inteligentnego wizjera wideo EZVIZ DP2C. Zastępuje ona tradycyjny wizjer w drzwiach wejściowych kamerą, która pozwala w czasie rzeczywistym obserwować gości, dostawy i potencjalnych intruzów.



[1/2] Ekran EZVIZ DP2C Źródło zdjęć: © Gadżetomania

Kamery z wizjerem są wciąż stosunkowo nowe. Podobnie jak domofony wideo, pozwalają widzieć, rozmawiać i nagrywać gości niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy nie (doskonała obrona przed włamaniami na pukanie). W przypadku tego "cyfrowego judasza" mamy dwa w jednym.

EZVIZ DP2C wykrywa również ruch, zapewnia widoczność po zmroku i oferuje zdalny dostęp za pomocą aplikacji na smartfonie. Główna różnica w stosunku do kamer z wizjerem polega na tym, że większość sprzętu znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi, więc osoby znajdujące się na zewnątrz mogą nie wiedzieć, że są obserwowane przez kamerę.

Zarówno obudowa kamery EZVIZ DP2C, jak i wyświetlacza są wykonane ze stopu cynku, dzięki czemu sprawiają wrażenie znacznie bardziej solidnych i trwalszych niż plastik.

Nagrania zarejestrowane przez EZVIZ DP2C mogą być przechowywane lokalnie na karcie microSD lub w chmurze. Wraz z zakupem kamery otrzymujemy darmową 30-dniową subskrypcję CloudPlay.

Konfiguracja wizjera EZVIZ DP2C

Przed przystąpieniem do instalacji EZVIZ DP2C, należy najpierw naładować panel wyświetlacza.

Podczas ładowania wyświetlacza można przygotować kamerę do instalacji. W tym celu należy wybrać jeden z trzech dostarczonych wkrętów odpowiadających grubości drzwi wejściowych i wkręcić go w trzpień znajdujący się z tyłu kamery. Następnie należy usunąć wizjer drzwiowy, po czym przewlec trzpień kamery wraz z przewodem - który jest tak naprawdę płaską taśmą - przez otwór wizjera.

Gdy kamera jest już na swoim miejscu, podłączasz jej przewód do dolnej części podstawy montażowej wyświetlacza, a następnie mocujesz podstawę do wewnętrznej strony drzwi za pomocą śruby. Na koniec umieszczamy wyświetlacz w podstawie montażowej i włączamy go. Ostatni krok to podłączenie kamery do sieci Wi-Fi i dodanie jej do aplikacji EZVIZ. Wszystko jest jasno sprecyzowane w załączonej do zestawu instrukcji.

Użytkowanie wizjera EZVIZ DP2C

Tak naprawdę EZVIZ DP2C funkcjonuje jak kamera z wizjerem i dzwonek do drzwi. Ktoś pod naszymi drzwiami dzwoni za pomocą urządzenia, a sygnał wędruje od razu do smartfonu. Jako użytkownik możesz podejrzeć, kto dobija się do twojego mieszkania. Dzięki ultraszerokokątnemu obiektywowi 1080p i kolorowemu ekranowi o przekątnej 4,3 cala, mamy większe pole widzenia, a obraz jest wyraźniejszy niż w przypadku mrużenia oczu przez wizjer.

W urządzeniu zastosowano też technologię pasywnej podczerwieni (PIR) do wykrywania ciepła ciała. Dzięki temu wykrywanie ruchu nie jest narażone na zakłócenia spowodowane kołysaniem się gałęzi drzew lub przejeżdżającymi samochodami.

W przypadku wykrycia ruchu człowieka EZVIZ DP2C emituje alarm i przesyła do telefonu powiadomienie ze zdjęciem osoby znajdującej się pod drzwiami. Podczas naszych testów alarmy te pojawiały się zawsze w odpowiednim czasie, a niekiedy wyłapywały nawet sąsiadów mieszkających kilka drzwi obok.

Deweloperzy aplikacji EZVIZ mają też niezłe poczucie humoru, bo wyposażyli ją w modulator głosu. Za jego pomocą można brzmieć jak klaun lub wujek, który ma kudłate myśli. W przypadku odwiedzin nieproszonych gości jest to idealne rozwiązanie, które może ich pogonić spod naszych drzwi.