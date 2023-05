Amerykańska pompa ciepła. Idealna dla Polaków

Jak donosi pv magazine, produkt dostarczony przez Rheem do testów dobrze radził sobie nawet w temperaturze -30,5 stopnia Celsjusza. Wydajność grzewcza pompy ciepła wynosiła w trakcie tekstów maksymalnie 8,5, a współczynnik COP przy temperaturze -8 stopni Celsjusza wahał się między 1,5 a 2.0. To jednak nie koniec pozytywnych wyników.

Pompa ciepłą Endeavour Prestige może dysponować mocą grzewczą od 7,03 kW do 17,58 kW. Gabaryty najmniejszego modelu to 1147 mm na 918 mm na 918 mm. Największy mierzy zaś 1300 mm na 918 mm na 918 mm. W urządzeniu wykorzystywany jest czynnik chłodniczy R410a. W trakcie pracy pompa generuje hałas od 59 dBa do 73 dBA.