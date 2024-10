Niewielka bateria przyszłością branży. Samsung opracował rozwiązanie

Branża technologiczna od dawna poszukuje rozwiązań, które zapewnią dłuższą żywotność baterii przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rozmiarów. W odpowiedzi na te potrzeby, Samsung opracował pierwszą na świecie miniaturową baterię solid state, przeznaczoną do urządzeń takich jak inteligentne zegarki. Ta nowoczesna technologia, wykorzystująca stały elektrolit, jest nie tylko bardziej wydajna, ale także bardziej bezpieczna i ekologiczna. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa bateria może trafić do masowej produkcji już w 2026 roku, otwierając nowy rozdział w technologii przenośnych źródeł energii.

Bateria solid state przyszłością branży energetycznej

Baterie solid state, czyli baterie z wykorzystaniem stałego elektrolitu, są obecnie uważane za przyszłość branży energetycznej. Dzięki zastosowaniu niepalnych, stałych elektrolitów, są one znacznie bezpieczniejsze niż tradycyjne ogniwa litowo-jonowe, które narażone są na ryzyko przegrzewania się i potencjalnych wycieków substancji chemicznych. Dodatkowo, struktura solid state sprawia, że ogniwa te są bardziej odporne na wstrząsy mechaniczne, co zwiększa ich żywotność i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Innowacja ta ma również znaczenie ekologiczne – baterie solid state generują mniejszy ślad węglowy, co jest kluczowym atutem w dobie wzrastającej potrzeby ochrony środowiska. W przeciwieństwie do klasycznych akumulatorów, technologia ta pozwala na bardziej efektywne zarządzanie energią przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń. Samsung, będący liderem w branży technologicznej, przyczynia się do popularyzacji tej technologii, czego przykładem jest nowa, niewielka bateria przeznaczona do urządzeń noszonych, którą zaprezentował jako pierwszą tego rodzaju na rynku.

Samsung stawia na innowacje

Samsung konsekwentnie dąży do przodowania w innowacjach technologicznych, a jego nowa bateria solid state to przykład przełomowego podejścia do technologii. Firma przez trzy lata rozwijała miniaturowe ogniwo do urządzeń noszonych, takich jak Galaxy Watch, aby osiągnąć niespotykaną dotąd gęstość energii na poziomie 200 Wh/l. Jest to wartość, która przewyższa dotychczasowe osiągnięcia w zakresie baterii litowo-jonowych, co oznacza dłuższy czas pracy urządzeń przy mniejszych wymiarach baterii.

Proces produkcji, oparty na technologii wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych, pozwala na naprzemienne drukowanie cienkich warstw materiałów i układanie ich w stosy. Dzięki temu bateria Samsunga zachowuje stabilność, unikając problemów takich jak "marszczenie," co zdarza się w tradycyjnych bateriach litowo-jonowych. Nowe ogniwo jest elastyczne i może być dostosowane do różnych kształtów i rozmiarów, co pozwala na łatwą integrację z kompaktowymi projektami, które dominują w branży urządzeń noszonych.

Bateria solid state to rozwiązanie, nad którym pracowano 3 lata © Getty Images | Bloomberg