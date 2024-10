Jak często zmieniać smartfon? Sprawdź, ile jest w stanie wytrzymać

Smartfon, w zależności od producenta i intensywności użytkowania, może wytrzymać od 2 do nawet 5 lat. Główne czynniki, które wpływają na żywotność telefonu, to jakość wykonania, regularność aktualizacji systemu operacyjnego oraz sposób, w jaki go używamy. Popularne marki, takie jak Apple czy Samsung, oferują dłuższe wsparcie systemowe, co może przedłużyć czas użytkowania smartfona. Z biegiem czasu jednak, mimo dobrego stanu technicznego, starsze modele mogą nie otrzymywać najnowszych aktualizacji oprogramowania, co wpływa na bezpieczeństwo i stabilność działania urządzenia.