Niezatapialny lotniskowiec Habbakuk. Pływający gigant zbudowany z trocin i lodu

HMS Habbakuk miał być okrętem zbudowanym z lodu. Pomysł takiego rozwiązania podsunął pracownik brytyjskiego Ministerstwa Wojny, Geoffrey Pyke. Opracował on innowacyjny sposób wzmocnienia zamrożonej wody: o ile zwykły lód był wrażliwy na uszkodzenia, to zamrożona mieszanina wody i drewnianych wiórów była zwarta, odporna na uszkodzenia i co najważniejsze, wolno się topiła.