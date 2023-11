Niższe rachunki za prąd. "Fotobalkonika", czyli panele na balkonie

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na balkonie są procesem przyjaznym dla klienta. Energa Obrót zapewnia, że klient nie ponosi kosztów wyceny inwestycji ani przygotowania indywidualnej oferty. System montażowy "fotobalkoniki" jest dostosowany do montażu paneli pod kątem 90 stopni, równolegle do balkonowych barierek.

– Fotobalkonika to innowacyjne rozwiązanie, które ma potencjał zmienić rodzaj energii elektrycznej, z jakiej korzystamy w naszych domach. Dzięki niemu można zmniejszyć zależność od tradycyjnych źródeł, a także przyczynić się do ochrony środowiska. To również doskonała okazja do zaoszczędzenia na rachunkach za prąd. Energa Obrót oferuje różnorodne rozwiązania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb – mówi Aleksander Chołodnicki, dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów Energi Obrotu.