Układanie ręcznika pod drzwiami pokoju hotelowego może przynieść kilka istotnych korzyści. Przede wszystkim jest to świetny sposób dla tych, którzy potrzebują absolutnej ciszy i ciemności do snu . Przez szczelinę pod drzwiami może przenikać światło z korytarza, które w hotelach często pozostaje włączone przez całą noc, a także odgłosy kroków i rozmów osób przechodzących korytarzem .

Ręcznik skutecznie zasłania tę szczelinę i tłumi dźwięki oraz światło, co znacznie poprawia komfort snu. Niektórzy twierdzą także, że ręcznik pod drzwiami pomaga... palić w pokoju, nawet jeśli jest to zabronione. Stanowczo odradzamy jednak korzystanie z tej metody, by uniknąć kar za naruszanie regulaminu hotelu. Jeśli jesteś palaczem, wybierz hotel, który na to pozwala. Ręcznik pod drzwiami natomiast pomoże ci w jeszcze jednej rzeczy - poprawi twoje bezpieczeństwo.