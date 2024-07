Nocujesz w hotelu? Zrób od razu tę rzecz, poczujesz się bezpieczniej

Większość osób znacznie bardziej ufa bezpieczeństwu, jakie oferują hotele, w porównaniu do hosteli lub niskobudżetowych pensjonatów. Jednak nie zawsze renoma hotelu idzie w parze z prawdziwym komfortem i bezpieczeństwem.

Wcale nie oznaczają jakości. To kryje się za hotelowymi gwiazdkami

Dla większości ludzi pobyt w hotelu jest synonimem komfortu i relaksu. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których gość poczuje się zagrożony. Głównie dotyczy to kobiet podróżujących samotnie. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w hotelowym pokoju, warto podjąć dodatkowe kroki. Na początku, po wejściu do pokoju, zaleca się dokładne rozejrzenie się. Jeśli nic nie budzi naszych podejrzeń, warto zakleić plastrem lub taśmą wizjer w drzwiach, aby uniemożliwić podglądanie.

To niebezpieczne zjawisko rośnie na popularności. Dlatego też warto po wejściu do pokoju dokładnie przejrzeć miejsca, które mogą skrywać mini kamery, takie jak czujniki dymu, żyrandole, wentylacja, rośliny doniczkowe, lampki czy zegary. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w specjalne urządzenie do wykrywania kamer lub zainstalować aplikację, która potrafi zidentyfikować podsłuchy i kamery.