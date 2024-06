Jak rozpoznać lustro weneckie w pokoju hotelowym? Może to zrobić każdy

Wybierając hotel, apartament czy inny rodzaj zakwaterowania, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo. Niestety, zdarza się, że właściciele umieszczają tam różne urządzenia do monitoringu, które mogą naruszać naszą prywatność.

Najczęściej spotykane są niewielkie, ukryte kamery, ale istnieją także bardziej subtelne metody inwigilacji, np. specjalne lustra, znane jako lustra weneckie . Choć montuje się je stosunkowo rzadko, to nie można wykluczyć ich obecności w wynajmowanym pokoju.

Na pierwszy rzut oka lustra weneckie wyglądają jak zwykłe lustra. Wynika to z trudności ludzkiego oka w dostrzeganiu światła z mniej oświetlonego miejsca. Osoby przebywające w ciemniejszym pomieszczeniu mogą jednak swobodnie obserwować, co dzieje się w jasno oświetlonym wnętrzu.

Metalowy bolec w gniazdku. Wyjaśniamy do czego służy

Metalowy bolec w gniazdku. Wyjaśniamy do czego służy

Podglądanie jest powszechnie uznawane za poważne naruszenie prywatności. Odkrycie lustra weneckiego w wynajmowanym pokoju budzi zrozumiały niepokój i podejrzenia co do intencji właściciela. Brak pewności, czy nie jesteśmy nagrywani lub fotografowani, może być szczególnie niepokojący.

Po przybyciu na miejsce zakwaterowania warto przeprowadzić prosty test z użyciem markera lub paznokcia, który może pomóc w identyfikacji lustra weneckiego. Na TikToku można znaleźć filmik, który pokazuje, jak to zrobić. Link znajduje się poniżej.

Jeżeli na powierzchni lustra zobaczymy dwie linie (pomalowaną markerem i jej odbicie), mamy do czynienia ze zwykłym lustrem. Jeśli jednak widzimy tylko jedną linię, może to świadczyć o lustrze weneckim. Podobną metodą można sprawdzić lustro za pomocą paznokcia – gdy widzimy przerwę między paznokciem a jego odbiciem, jest to zwykłe lustro. Brak przerwy sugeruje lustro weneckie.