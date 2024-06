Wcale nie oznaczają jakości. To kryje się za hotelowymi gwiazdkami

Czy zauważyłeś, że niekiedy hotele z mniejszą liczbą gwiazdek mają wyższe ceny? Taka sytuacja sugeruje, że oferują lepszą jakość usług. Dlaczego zatem hotele o niższym standardzie mogą mieć więcej gwiazdek? Aby to zrozumieć, należy przyjrzeć się, co tak naprawdę oznaczają poszczególne gwiazdki.

Wyższe oznaczenie w postaci gwiazdek często niesie ze sobą nadzieję na lepsze warunki zakwaterowania. Jednak w rzeczywistości oznaczenie to odnosi się głównie do liczby dostępnych usług w danym obiekcie, a niekoniecznie do ich jakości. Często hotele oferujące wszystkie możliwe „udogodnienia” mogą okazać się gorsze niż te z mniejszą, ale bardziej wyspecjalizowaną ofertą.