Nowa era dysków HDD. Seagate prezentuje EXOS X30

Technologia HAMR polega na użyciu lasera do ogrzewania części magnetycznego talerza dysku, na którym mają być zapisane dane binarne. To ułatwia proces zapisu i jednocześnie pozwala na zmniejszenie powierzchni niezbędnej do przechowywania danych, zwiększając tym samym gęstość zapisu na dysku – obecnie do 3 TB na talerz, z perspektywą wzrostu do 4 TB w 2026 roku i 5 TB w 2028 roku.