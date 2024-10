Nowa funkcja Androida. Znają ją użytkownicy Google Maps

Android od lat stawia na sprawdzone funkcje , które zyskały popularność w innych usługach Google. Jednym z najlepszych przykładów jest Google Maps , które umożliwia udostępnianie lokalizacji i śledzenie położenia innych użytkowników. To rozwiązanie jest cenione za wygodę oraz bezpieczeństwo, szczególnie podczas podróży.

Teraz Google postanowił pójść krok dalej i przenieść te funkcje na szerszą skalę, wprowadzając je bezpośrednio do systemu Android . Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z udostępniania lokalizacji w jeszcze bardziej kompleksowy sposób, niezależnie od aplikacji, której używają.

Google przygotowuje się do wprowadzenia nowego narzędzia w ramach Usług Google Play, które będzie dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Nowa funkcja, dotychczas znana z aplikacji Google Maps, umożliwi udostępnianie lokalizacji nie tylko znajomym, ale również aplikacjom, które wymagają dostępu do danych lokalizacyjnych. To rozwiązanie uprości proces dzielenia się swoją lokalizacją i ułatwi korzystanie z usług opartych na danych geolokalizacyjnych.