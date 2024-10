Nowa funkcja na YouTube. W ten sposób sprawdzić autentyczność filmu

YouTube, jako największa platforma wideo na świecie, zmaga się z wyzwaniami związanymi z wiarygodnością treści. W dobie szybkiego rozwoju technologii AI coraz trudniej odróżnić autentyczne nagrania od tych generowanych sztucznie. W odpowiedzi na te potrzeby YouTube wprowadził nową funkcję oznaczenia filmów, która ma zwiększyć transparentność.

YouTube - najpopularniejsza platforma z wideo

YouTube to największa i najpopularniejsza platforma do dzielenia się treściami wideo na świecie. Co miesiąc odwiedzają ją miliardy użytkowników, którzy oglądają, komentują i tworzą filmy na różnorodne tematy – od tutoriali, przez vlogi, po produkcje profesjonalne.

Popularność YouTube wynika z prostoty dostępu do treści i szerokiej gamy materiałów dostosowanych do różnych odbiorców. Platforma od lat dba o rozwój funkcji, które zwiększają zadowolenie i bezpieczeństwo użytkowników. Teraz przyszedł czas na kolejny krok – walkę o autentyczność treści, co ma jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie użytkowników do publikowanych materiałów.

Duże zmiany w serwisie. Cel? Autentyczność

YouTube wprowadza nową funkcję oznaczania wideo jako "zarejestrowano kamerą", której celem jest zwiększenie autentyczności treści. Nowy system pozwoli użytkownikom rozpoznać materiały, które zostały nagrane przy użyciu rzeczywistej kamery, bez edycji dźwięku lub obrazu. Dzięki temu platforma podejmuje kolejny krok w walce z materiałami generowanymi przy użyciu sztucznej inteligencji (AI), które coraz częściej pojawiają się na YouTube i mogą wprowadzać w błąd widzów.

