Nowa funkcja obiektywu Google jest bardzo pomocna. Wystarczy zdjęcie

Algorytmy implementowane w rozwiązaniach Google ciągle zaskakują swoją nowoczesnością i praktycznym zastosowaniem. Najnowsza funkcja Obiektywu Google koncentruje się na rozpoznawaniu problemów skórnych. Wystarczy zrobić zdjęcie zmianie skórnej, by aplikacja dostarczyła użytkownikowi potencjalne diagnozy.

Funkcjonalność ta jest skierowana do użytkowników, którzy w łatwy sposób chcą uzyskać informacje na temat swojej skóry. Działanie jest proste: wystarczy włączyć aplikację, skierować aparat smartfona na podejrzane zmiany skórne i zrobić zdjęcie. Aplikacja analizuje obraz i wyszukuje wyniki na podstawie podobieństw w sieci.

Jednak Google jasno zaznacza, że narzędzie to nie jest zamiennikiem profesjonalnej diagnozy medycznej. Choć może być pierwszym krokiem do zainteresowania się własnym zdrowiem, w razie jakiegokolwiek podejrzenia problemu medycznego, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Zdrowie zawsze powinno być konsultowane ze specjalistą.