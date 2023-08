Nowatorski pomysł na plakaty. Przyjazna technologia z Japonii

Pomysłem tych firm jest ePoster. To cyfrowy wyświetlacz, o tyle jednak interesujący, że wykonany w technologii E Ink, znanej chociażby z czytników e-booków. Rozwiązanie to słynie z tego, że nie potrzebuje energii do podtrzymywania wyświetlania obrazu, a jedynie do jego zmiany – w przypadku statycznych plakatów wydaje się więc bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem.