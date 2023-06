Pływające miasto przyszłości. Przyjazne ludziom i środowisku

Dogen City – bo tak nazywa się miasto z projektu N-Ark – miałoby być okrągłe. Według inżynierów taki kształt pozwoliłby wytrzymać różne trudne warunki pogodowe, a nawet przetrwać tsunami. Jak na razie jednak nie poznaliśmy szczegółów. Miałoby mierzyć 4 km w obwodzie, co oznacza, że przejście go to spacerek na około godzinę.

Wewnątrz pierścienia – to strefa trzecia – znalazłaby się architektura pływająca. To przestrzeń możliwa do elastycznego aranżowania. Mogą się tam znaleźć najrozmaitsze budynki: od szkół i szpitali, przez hotele, stadiony i miejsca kultu, aż po skwery i parki. Całość miałaby zresztą być bardzo "zielona", a przez to przyjazna – tak ludziom, jak i klimatowi.