Nowe odkrycie na Marsie. Naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić

Curiosity rozpoczął swoją misję 26 listopada 2011 roku, kiedy to został wystrzelony z przylądka Canaveral na Florydzie. Bezpiecznie dotarł na Marsa 6 sierpnia 2012 roku, lądując w kraterze Gale. Od tamtej pory nieprzerwanie prowadzi badania powierzchni Marsa, dostarczając naukowcom na Ziemi nieocenionych danych.

Misja łazika Curiosity polega na eksploracji powierzchni Marsa w celu zrozumienia jego klimatu i geologii oraz poszukiwania śladów dawnego życia. Curiosity bada skład chemiczny i mineralny marsjańskich skał oraz gleby, analizując próbki przy pomocy zaawansowanych instrumentów naukowych. Dodatkowo, łazik monitoruje promieniowanie na powierzchni Marsa, co jest kluczowe dla przyszłych misji załogowych.

Od kilku miesięcy Curiosity skupia się na badaniu regionu Mount Sharp, gdzie odkryto obecność wielu minerałów, w tym siarczanów. Jak podaje serwis IFLScience, podczas jednej z wypraw łazik przypadkowo rozłupał skałę, a w jej wnętrzu znalazł czyste kryształy siarki. To nieoczekiwane odkrycie przyciągnęło uwagę naukowców, ponieważ czyste kryształy siarki mogą dostarczyć cennych informacji na temat przeszłych warunków geochemicznych na Marsie.

Naukowcy są zdeterminowani, aby lepiej poznać Czerwoną Planetę. Curiosity, wyposażony w zaawansowane instrumenty badawcze, takie jak spektrometry rentgenowskie, kamery wysokiej rozdzielczości i urządzenia do analizy chemicznej, będzie kontynuował swoje badania, dostarczając nam coraz to nowszych i bardziej szczegółowych informacji o Marsie. Odkrycie czystych kryształów siarki jest kolejnym krokiem na drodze do zrozumienia tajemnic Czerwonej Planety i poszukiwania śladów przeszłego życia.