Nowoczesne ogrzewanie. Jak ogrzewać dom taniej?

Ogrzewanie strefowe pozwala użytkownikom na kontrolę temperatury w określonych pomieszczeniach. Zazwyczaj jedna strefa przypada na jedno pomieszczenie, choć można dobierać je w inny sposób. Możliwość dokładnego sterowania temperaturą w pomieszczeniach daje możliwość dostosowania warunków do każdego domownika, co stanowi w kontrze do standardowego sterowania centralnego.

Jak deklaruje Błażej Szczypka, Projekt Manager z firmy Tech Sterowniki, ogrzewanie strefowe może przełożyć się na duże oszczędności. Jego zdaniem redukcja kosztów może przekraczać 25 proc. względem tego, co ponosi się przy ogrzewaniu sterowanym centralnie na koncie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

- W naszym smart home Sinum do rozwiązań strefowych służą termostaty. Najczęściej jest jeden termostat na strefę. Ponadto do sterowania stosuje się styk, do którego zarejestrowana jest np. pompa ciepła, piec na pelet oraz pompy obiegowe. Styk jest połączony ze wszystkimi termostatami. Jeżeli choć jeden termostat wykryje, że temperatura w strefie spadła i przejdzie w tryb "Grzanie", to styk również przełączy pompę ciepła w tryb grzanie. Do tego jest ustawiana histereza, aby pompa ciepła nie musiała się co chwile włączać i wyłączać – mówi Błażej Szczypka.

Inteligentne ogrzewanie

Nowoczesne systemy ogrzewania to nie tylko termostaty, ale też np. regulatory temperatury, dodatkowe czujniki temperatury, czy czujniki otwarcia okna. Oprócz tego możliwe jest zastosowanie na przykład czujników wilgotności. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu zależy od ich odczytów.

Można w ten sposób na przykład zaplanować docelową temperaturę w pomieszczeniu według harmonogramu. Zewnętrzny czujnik temperatury gwarantuje, że będzie on działał bardziej precyzyjnie, niż ma to miejsce w przypadku klasycznych głowic z termostatem. Czujnik otwarcia okna automatycznie wyłącza ogrzewanie na czas wietrzenia pomieszczeń, co redukuje straty ciepła.

Inteligentne systemy mogą też pomóc walczyć z nadmiernym poziomem wilgoci w pomieszczeniu. Możemy ustawić system tak, by, np. w przypadku osiągnięcia w łazience wilgotności na poziomie 80 proc. ogrzewanie uruchamiało się i osuszało powietrze do poziomu 40 proc.

Sprawne sterowanie systemami w domu

- Na podstawie prognozy pogody w smart home Sinum możemy utworzyć automatyzację, np. "jeżeli będzie silny wiatr, otwórz na 100 proc. zewnętrzne rolety" albo "złóż pergole, aby nie zniszczył ich wiatr". Korzystamy z zewnętrznego serwisu pogodowego, który przesyła pogodę na podstawie miejscowości, w której się znajdujemy. Ponadto smart home Sinum komunikuje się ze stacją pogodową, którą można zamontować w ogrodzie. Taka stacja pogodowa mierzy poziom wiatru, poziom opadu deszczu, nasłonecznienie i temperaturę zewnętrzną – mówi specjalista z firmy Tech Sterowniki.

Rozwiązania inteligentne mogą pracować też na przykład z panelami fotowoltaicznymi. W przypadku systemu Sinum istnieje Centrum Zarządzani Energią, które pozwala na zarejestrowanie takich urządzeń, jak: inwerter sterujący panelami fotowoltaicznymi, magazyn energii (baterie), inteligentny licznik energii, inteligentne gniazdka elektryczne czy ładowarka do samochodu elektrycznego.

Stosowanie tego rodzaju systemów pozwala też na przykład na programowanie wyjść w taki sposób, by dane urządzenie działało wówczas, gdy instalacja fotowoltaiczna generuje odpowiednio dużo energii elektrycznej. Możliwe jest też ustalenie priorytetów. Dzięki nim najważniejsze urządzenia będą zasilane z instalacji fotowoltaicznej lub magazynu energii w pierwszej kolejności.

- Inny przykład – jeżeli mamy nadprodukcję energii, możemy zastosować algorytm, który zwiększy nam CWU w pompie ciepła o dodatkowe 10 stopni Celsjusza np. z 42 na 52 stopnie, aby wykorzystać nadwyżkę energii – komentuje Szczypka.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii