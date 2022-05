Nowy tablet od Huawei to nie tylko znakomite i uniwersalne samodzielne urządzenie, ale też doskonały łącznik i pośrednik w inteligentnym ekosystemie biurowym i domowym. Bez różnicy, czy potrzebujemy wsparcia w pracy, w nauce czy też w zabawie, MatePad odpowiada na nasze potrzeby.

Huawei ma już ponad dekadę doświadczenia w projektowaniu i konstruowaniu tabletów. I to doświadczenie oraz stałe dążenie do innowacji i wychodzenia przed szereg jest widoczne w nowym modelu Huawei MatePad. To już nie jest po prostu dobry tablet, który spełnia wszystkie wymagania, jakie są stawiane przed tego typu urządzeniem. I kilka takich, które wyznaczają nowy standard. Oprócz tego jest to sprzęt, który jest częścią inteligentnego, cyfrowego ekosystemu. Ważnym fragmentem większej całości, która została zaprojektowana w celu zwiększenia naszej wydajności i wygody w pracy, nauce i rozrywce.

Solidny fundament



Źródło zdjęć: © materiały partnera [ 1 / 2 ]

Jako pierwszy swoją uwagę zwraca oczywiście wyświetlacz. MatePad to tablet w klasycznym standardzie 10,4 cala, w którym producent umieścił ekran o rozdzielczości 2K zajmujący aż 84 proc. powierzchni. Dzięki temu nie tylko wydaje się być większy niż w innych tabletach, ale rzeczywiście jest większy i oferuje lepszy, bardziej szczegółowy obraz. Który na dodatek maksymalnie dba o nasz wzrok dzięki spełnieniu wyśrubowanych norm TUV Rheinland dotyczących migotania oraz emisji szkodliwego niebieskiego światła.

Pod ekranem kryje się serce MatePada, czyli wydajny ośmiordzeniowy procesor oraz bardzo pojemna bateria 7250 mAh, która zapewnia zasilanie do czterech tygodni w trybie czuwania lub ponad dziesięć godzin ciągłej aktywności. Szybkie ładowanie pozwala uzupełnić zapas energii w nieco ponad dwie godziny. Najlepsze zaś jest to, że tak pojemny akumulator nie jest wcale ciężki. MatePad nie waży nawet połowy kilograma, dzięki czemu jest bardzo poręczny i wygodny w każdej sytuacji.

Huawei MatePad dziedziczy również największą techniczną zaletę swojego poprzednika, czyli cztery głośniki Harman-Kardon oferujące świetną jakość dźwięku. Wykracza ona daleko poza standard obowiązujący dla tabletów i nie ustępuje systemom nagłośnienia stosowanym w większych laptopach. MatePad wyróżnia się także pod względem dźwiękowym od drugiej strony. W obudowie umieszczone są aż trzy różne mikrofony, dzięki czemu urządzenie jest wybitnie predysponowane do rejestrowania dźwięku. Gdy dodamy do tego przednią kamerę 8 Mpix (i tylny aparat 13 Mpix), otrzymamy sprzęt idealnie nadający się do prowadzenia rozmów wideo i uczestniczenia w telekonferencjach lub zdalnej nauce.

Bliższe połączenia

Huawei MatePad to świetny tablet o znakomitych parametrach, ale nie to jest jego główną siłą. Jego wielką zaletą jest też współdziałanie z innymi urządzeniami. I tymi bezpośrednio z nim powiązanymi, i tymi, które są częścią naszego inteligentnego cyfrowego ekosystemu. Huawei położyło bardzo duży nacisk właśnie na uczynienie MatePad ważną, być może nawet kluczową, częścią większej całości.

MatePad ma dwóch najlepszych przyjaciół. Pierwszym z nich jest Smart Keyboard, precyzyjna i ergonomiczna klawiatura, która po połączeniu z tabletem zmienia go w mały, poręczny i uniwersalny laptop. Do którego można oczywiście dołożyć myszkę. Drugim, i bardziej ekscytującym, z oferowanych peryferiów jest nowy cyfrowy rysik drugiej generacji, Huawei M-Pencil. W połączeniu z zestawem nowych funkcji systemu operacyjnego MatePad doskonale się sprawdza nie tylko przy zapiskach i notatkach, ale też przy zaznaczaniu i podkreślaniu. I to w każdej sytuacji, nie tylko na spotkaniu w biurze czy na wykładzie na uczelni. Także w trakcie korzystania z aplikacji lub wideokonferencji dzięki nowej funkcji pozwalającej jednocześnie pracować na kilku aplikacjach otwartych w okienkach jak w komputerze osobistym.

M-Pencil fantastycznie imituje właściwości cyfrowego ołówka ze swoją czułością rozpoznającą ponad 4 tysiące różnych poziomów nacisku. I jest intuicyjnym, o wiele bardziej precyzyjnym kontrolerem niż nasze palce, całkowicie zmieniającym komfort korzystania z narzędzi do edycji i tekstu, i obrazu, i wideo oraz audio.

W otoczeniu i bez niego

Huawei MatePad jest też mistrzem łączności. Nie tej standardowej, za pośrednictwem Wi-Fi czy Bluetooth, choć oczywiście i tutaj obsługuje on najnowszej protokoły i standardy. Chodzi jednak o całkiem nowy poziom połączenia. Inteligentny ekosystem Huawei pozwala urządzeniom takim jak smartfon, laptop i tablet działać razem. MatePad może być dodatkowym ekranem dotykowym dla komputera czy telefonu. Można na nim dokonywać operacji jednocześnie na obu urządzeniach. Włącznie z natychmiastowym przenoszeniem danych. Inicjowanie i wykorzystywanie takiego połączenia jest banalnie proste i wygodne. Dzięki innowacji Huawei nie mamy już trzech osobnych urządzeń, lecz jedno o zwielokrotnionych możliwościach. Zastosowań tej fantastycznej nowej funkcji, choćby w pracy biurowej, jest mnóstwo. Wynosi ona koncepcję inteligentnego zarządzania pracą i wszystkimi innymi działaniami na całkiem nowy poziom.

Na koniec warto też pamiętać, że choć Huawei MatePad pozwoli nam lepiej i wygodniej uczyć się czy pracować, to nie przestaje być przydatny także później. Świetny, duży ekran oraz absolutnie topowy system głośników czynią ten tablet idealnym rozwiązaniem do relaksu. MatePad może stać się naszym domyślnym narzędziem do eksploracji Internetu i mediów społecznościowych, a także kameralną, prywatną salą kinową, którą możemy wszędzie ze sobą zabrać.

Tak uniwersalnego i dysponującego takimi możliwościami tabletu od Huawei jeszcze nie widzieliśmy.