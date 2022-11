Nowy najwyższy wieżowiec mieszkalny na świecie. Luksusowy obiekt powstanie w Dubaju

Dubaj to miasto przepychu, które "lubi" wszystko, co największe i najdroższe. To tutaj znajduje się słynny Burj Khalifa, czyli budynek o wysokości 828 m, uznawany za najwyższy na świecie czy Palm Islands, zespół trzech największych sztucznych wysp na świecie. Niedługo do grona posiadaczy tytułów "naj" dołączy inny, dubajski obiekt, nad którym pracują Binghatti i Jacob & Co.