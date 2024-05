Nowy rodzaj oszustwa. Używają narzędzia z Windowsa

Szybka pomoc to aplikacja wbudowana w system Windows 11, umożliwiająca zdalne połączenia z komputerem, aby wykonać zaawansowane operacje, z którymi użytkownik nie może sobie poradzić. Dzięki krótkim, jednorazowym kodom dwa komputery mogą się połączyć niezależnie od miejsca, co pozwala jednej osobie przejąć kontrolę nad systemem drugiej. Chociaż to narzędzie jest użyteczne, może być wykorzystywane przez oszustów.

Wykorzystują oni ten mechanizm do wgrywania złośliwego oprogramowania na komputer ofiary, co w dalszej konsekwencji prowadzi do uruchomienia ransomware'u Black Basta. Ten typ ransomware funkcjonuje od 2022 roku i głównie atakuje kraje spoza Europy, choć zdarzają się przypadki również na naszym kontynencie. Celem przestępców jest uzyskanie dostępu do wrażliwych danych, zaszyfrowanie ich i następnie żądanie okupu pod groźbą publikacji danych w sieci. Ten typ oszustwa staje się niestety coraz popularniejszy.