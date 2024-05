Nowe zabezpieczenia Google. Wyzwanie dla złodziei smartfonów

Utrata telefonu w dzisiejszych czasach to nie tylko utrata drogiego urządzenia, ale także dostępu do wielu istotnych danych. W naszych smartfonach mamy przecież aplikacje bankowe, monitoring domu, e-maile, oraz aplikacje do zarządzania siecią domową i urządzeniami. Ich utrata może być bardzo dotkliwa, zwłaszcza gdy ktoś niespodziewanie wyrwie nam telefon z ręki na ulicy.