Obniż rachunki za prąd. Proste sposoby na oszczędzanie energii w kuchni

Lodówka to urządzenie, którego nie możemy łatwo wyłączyć czy pozbyć się na dłużej, gdyż musi pracować bez przerwy. Istnieją jednak inne, nieskomplikowane działania, które możemy podjąć, aby zaoszczędzić na zużyciu prądu, co przyczyni się do zmniejszenia wysokości rachunków. Nawet niewielkie zmiany mogą przyczynić się do znaczących efektów.

Dobre urządzenie to podstawa

Jak wynika z różnych źródeł, lodówka może odpowiadać nawet za 20-30% zużycia prądu w miesiącu. Zależy to w dużej mierze od wybranego modelu oraz jego parametrów, takich jak pojemność czy ilość drzwi. Najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w energooszczędny sprzęt, ale to nie oznacza, że musimy pozbyć się w pełni sprawnego urządzenia.

Na szczęście, istnieją łatwe sposoby na ograniczenie zużycia prądu bez względu na to, czy używamy nowej, czy starszej lodówki. Wprowadzenie tych prostych nawyków będzie korzystne dla każdego użytkownika.

Jak przechowywać produkty w lodówce?

Przed schowaniem do lodówki pozostałości po obiedzie lub świeżo ugotowanych dań, należy je dobrze ostudzić. Wkładanie ciepłego jedzenia zmusza lodówkę do intensywniejszej pracy, aby obniżyć temperaturę, co z kolei zwiększa zużycie energii. Zostaw jedzenie do wystudzenia na blacie lub wynieś na balkon, gdy na zewnątrz jest chłodniej.

Przechowuj jedzenie w szczelnych pojemnikach. Dzięki temu zmniejszysz parowanie i wilgotność. Lodówka będzie pracować wydajniej, ponieważ nie będzie musiała usuwać tak dużej ilości wilgoci z powietrza, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii. Upewnij się również, że produkty nie są składowane zbyt blisko siebie, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza.

Jaka temperatura w lodówce?

Optymalna temperatura w lodówce to 4-6 stopni Celsjusza. Nie warto jej dodatkowo obniżać, jak może czasem kusić pokrętło, ponieważ skończy się to jedynie wzrostem rachunków.

Unikaj pozostawiania otwartych drzwi lodówki na dłużej. Każde ich otwarcie powoduje utratę zimnego powietrza, co skutkuje, że lodówka musi ciężej pracować, by przywrócić odpowiednią temperaturę. Nasze mamy miały rację, upominając nas za zbyt długie zaglądanie do lodówki. Urządzenie, które działa efektywnie, zużywa mniej energii i jest ciche oraz niezawodne.

