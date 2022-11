Odłączony od sieci dom zasilany fotowoltaiką. Niemiecki projekt

Wydział Wzornictwa Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Coburgu we współpracy z IBC Solar tworzą projekt Tiny House - niewielkiego domku, który ma stanowić przykład budynku całkowicie niezależnego od sieci elektrycznej. W trakcie roku akademickiego z budynku mogą korzystać studenci i wykładowcy od marca do grudnia,

Koncepcja Tiny House może spodobać się minimalistom, osobom starszym czy studentom, którzy nie chcą wydawać dużych pieniędzy, na duże lokum do życia. Fakt, że tego typu obiekty są w zasadzie niezależne energetyczne, sprawia, że koszty ich utrzymania są śmiesznie niskie.

Zgodnie z planem uniwersytetu, Tiny House ma być zasilany wyłącznie z systemu fotowoltaicznego, bez podłączania go do sieci. Nadwyżki z produkcji energii elektrycznej są latem wykorzystywane do ładowania rowerów elektrycznych.