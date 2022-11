Farmy fotowoltaiczne PGE. Zakończono budowę 19 obiektów

PGE Energia Odnawialna chwali się ukończeniem prac budowlanych na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. Obiekty te powstały w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Z komunikatu prasowego dowiadujemy się też, że PGE podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka o mocy 25 MW.

- Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem nowoczesnych, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

We wszystkich 19 farmach, które powstały w 2022 r. na terenie sześciu województw, wykorzystano moduły bifacjalne. Jest to specjalny rodzaj paneli fotowoltaicznych, które absorbują światło dwustronnie - zarówno stroną, która skierowana jest do Słońca, jak i tylną stroną, która pochłania światło odbite. Pod tego typu instalacjami często umieszcza się jasny materiał, który zwiększa ilość odbijanego światła.

Wykorzystanie modułów bifacjalnych sprawia, że produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną jest większa o kilka procent. Według wstępnych szacunków, we wszystkich farmach uzyski produkowanej energii będą oscylować na poziomie ok. 17 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych.

Farmy fotowoltaiczne w Polsce. Ambitne plany PGE

Prezes zarządu PGE Energia odnawialna, Marcin Karlikowski, zaznacza, że w przyszłym roku powstanie jeszcze więcej farm fotowoltaicznych, za które odpowiadać będzie spółka. Jedna z ważniejszych inwestycji powstanie na Podlasiu.

- W przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to PV Augustynka o mocy 25 MW. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na jej budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą - zauważa Marcin Karlikowski.

Strategia PGE zakłada, że Grupa do 2050 r. będzie neutralna klimatycznie dzięki inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, a także rozwojowi infrastruktury sieciowej. Głównym zadaniem PGE jest z kolei rozwój fotowoltaiki do 2030 r.

Do tego czasu firma chce wybudować w kraju instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 3 GW. W tym celu zabezpieczono już ok. 3 tys. hektarów gruntów, na których mogą powstać systemy fotowoltaiczne o mocy ponad 2 tys. MW. Docelowo spółka chce uruchamiać w Polsce farmy fotowoltaiczne o mocy ok. 300 MW każdego roku.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii