Odwieczni rywale łączą siły. Sojusz, jakiego jeszcze nie było

Stało się – odwieczni rywale rzeczywiście łączą siły. Samsung ogłosił, że współpraca z LG Display będzie zakrojona szerzej niż do tej pory przypuszczaliśmy. Pojawią się co najmniej dwa modele OLED, a także telewizory LCD.

O takiej możliwości mówiło się od dawna. W maju podpisano odpowiednie umowy, a w lipcu 2023 roku firma Samsung oficjalnie potwierdziła wreszcie, że w niektórych ze swoich nowych telewizorów faktycznie wykorzysta wyświetlacze dostarczone przez konkurencyjne LG Display.

Pierwsze telewizory Samsung z panelami OLED od LG

Pierwszym zapowiedzianym modelem jest 83-calowy telewizor OLED z serii S90C. Urządzenie zostanie wyposażone w dostarczony przez LG Display panel typu WOLED o rozdzielczości 4K – podobny do tego, jaki znajduje się w telewizorach LG z serii C3. Równocześnie Samsung dorzuci swój pakiet autorskich rozwiązań, takich jak procesor Neural Quantum, system Tizen (Smart Hub) czy pilot zasilany energią słoneczną.

Telewizor Samsung S90C z panelem WOLED od LG Display © Samsung

Telewizor z panelem od LG Display dołączy do serii S90C, w której pozostałe modele (o przekątnych 55, 65 i 77 cali) mają wyświetlacze QD-OLED firmy Samsung Display. Warto to podkreślić, podobnie jak czyni to serwis FlatpanelsHD.

Współpraca Samsunga i LG Display idzie dalej

Na tym jednak nie koniec. Okazuje się bowiem, że Samsung planuje również wprowadzić nową serię, na którą złożą się wyłącznie telewizory z panelami WOLED od LG Display. Jej nazwa to S89C, a pierwszy z zapowiedzianych modeli ma przekątną 77 cali. Prawdopodobnie będzie to model bliźniaczy do 77-calowego S90C (a jedyną różnicą będzie tak naprawdę wykorzystany panel).

Co więcej, serwis Business Korea sugeruje, że już niebawem doczekamy się oficjalnego potwierdzenia, że LG Display będzie na dużą skalę dostarczać Samsungowi nie tylko panele OLED, ale też LCD. Wynikać ma to z faktu, że Samsung zrezygnował już z własnej produkcji tego typu wyświetlaczy, a z innym dostawcą (BOE) prowadzi spór patentowy w Chinach. Dostawcą paneli LCD dla Samsunga jest także SDP (należący do grupy Sharp).

Wojciech Kulik, dziennikarz Gadżetomanii