Ogniwa fotowoltaiczne cieńsze od włosa. Nowy wynalazek jest rewolucyjny

Naukowcy mają nadzieję, że niedługo ich lekkie ogniwa fotowoltaiczne będzie można kupić w rolce i rozwijać niczym dywan. Zwracają uwagę na niemal nieograniczone możliwości wykorzystania tak cienkich paneli. Mogłyby zostać zamontowane na żaglach, namiotach, a nawet skrzydłach dronów, co czyni je bardzo przydatnymi np. w tymczasowych obozach czy w czasie akcji ratunkowych oddalonych od ludzkich siedzib.

Obecnie największym ograniczeniem w użyciu paneli fotowoltaicznych jest ich powierzchnia i ciężar. I chociaż są na rynku dostępne cienkie ogniwa, to muszą być one montowane na szkle, co automatycznie zwiększa ich masę. Wiele zespołów badaczy pracuje nad elastycznymi ogniwami, których montaż byłby o wiele łatwiejszy.