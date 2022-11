Recykling paneli fotowoltaicznych. Ta metoda jest opłacalna

Fotowoltaika cieszy się obecnie dużą popularnością. Biorąc pod uwagę, że żywotność instalacji fotowoltaicznych wynosi ok. 30 lat, niebawem ich recykling stanie się sporym wyzwaniem w skali światowej. Konieczne jest opracowanie możliwie wydajnej i ekonomicznej metody, która pozwoli odzyskać cenne materiały niewielkimi nakładami pracy i kosztów.

Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii opracowali nową, nieskomplikowaną i wydajną ekonomicznie metodę recyklingu paneli fotowoltaicznych. Co więcej, jest ona ekologiczna, co sprawia, że nawet w ostatniej fazie życia fotowoltaika nie generuje dużego obciążenia dla środowiska.

Jak czytamy w PV-Magazine, proces recyklingu modułów fotowoltaicznych składa się z trzech etapów. Pierwszym jest usunięcie ogniw z ramy, kolejny to rozdrobnienie laminatu, a trzeci i ostatnie to koncentracja materiału za pomocą separacji elektrostatycznej.

W wyniku procesu powstają dwie frakcje. Pierwszą jest mieszanina srebra, miedzi, aluminium i krzemu, drugą - mieszanina szkła, krzemu i polimerów. Pierwsza, bardziej cenna mieszanina stanowi ok. dwa - trzy proc. całej masy modułu i może być przekazana bezpośrednio do kolejnych procesów wytwórczych.

Australijscy naukowcy twierdzą, że ich metoda recyklingu modułów fotowoltaicznych może być opłacalna już przy niewielkich ilościach paneli, na przykład dla ok. 1 tys. ton paneli rocznie. Badacze oceniają, że ich metoda może być bardziej opłacalna niż metoda FRELP (Full Recovery End-of-Life Photovoltaic) przy małych ilościach paneli (mniej niż 4 tys. ton rocznie).

Rynek recyklingu paneli fotowoltaicznych w najbliższych dekadach wyraźnie wzrośnie. Jak czytamy w PV-Magazine, do 2030 r. można spodziewać się powstania ok. 1,7 miliona ton odpadów związanych z końcem żywotności systemów fotowoltaicznych. Do 2050 r. ma być ich aż 60 milionów ton.