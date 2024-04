Ogrzewanie pomieszczeń w jedną minutę? Pokryj swoje ściany fińską folią

Coraz rzadziej decydujemy się na montaż w mieszkaniach klasycznych kaloryferów. Ze względów wizualnych lub finansowych częściej wybieramy obecnie ogrzewanie podłogowe wspierane np. przez pompy ciepła. Zamontowanie takiego systemu wymaga jednak nierzadko poważnego remontu, dlatego fiński start-up The Warming Surfaces Company zaprojektował alternatywną technologię. Jest to folia o grubości podobnej do papieru, przy użyciu której można przekształcić ściany w źródło ciepła.

Folia grzewcza do montażu na ścianach i meblach

Początki powstania tej foli wiążą się wojskowym projektem. Jego celem było stworzenie materiałów, które miały szybko ogrzewać duże powierzchnie, co miało w efekcie wprowadzać wrogów w błąd. Fińskim inżynierom udało się w pełni wywiązać z powierzonego zdania. Co więcej, zainspirowało to ich do adaptacji tej technologii do użytku domowego i biurowego.

W ten sposób powstał system Halia. Jego podstawę stanowi folia grzewcza, która przewodzi bardzo niskie napięcie. Materiał ten jest bardzo cienki, co pozwala bezproblemowo zamontować go na niemal dowolnej powierzchni. Folię można umieścić na ścianach, meblach, a nawet materiałach tekstylnych. W efekcie da się ją bez większych problemów wpasować w różne projekty aranżacji wnętrz.

Błyskawiczne ogrzewanie pomieszczeń

System Halia wyróżnia się nie tylko energooszczędnością oraz wysokim komfortem użytkowania, ale również zdolnością do szybkiego ogrzewania przestrzeni. Folia zamontowana na ścianach zajmuje bowiem sporą powierzchnię. Sprawia to w efekcie, że ogrzewanie odbywa się w ciągu kilkudziesięciu sekund. Jani-Mikael Kuusisto z The Warming Surfaces Company porównuje to do szybkości włączania światła.

System Halia na całej ścianie © The Warming Surfaces Company

System Halia może ponadto współpracować z sensorami i aktywować się automatycznie w momencie pojawienia się osób w pomieszczeniach. Dzięki temu ciepło nie jest marnowane na ogrzewanie niewykorzystywanych przestrzeni, ale w pomieszczeniach panują optymalne dla użytkowników temperatury.



[1/2] System Halia może być zintegrowany z elastycznymi materiałami Źródło zdjęć: © The Warming Surfaces Company

Premiera foli Helia już w 2024 roku

The Warming Surfaces Company ogłosiło, że jej produkty pozytywnie przeszły testy i dzięki temu będą dostępne na rynku już w 2024 roku. Wśród zalet swojej technologii firma wymieniał jej dostosowanie do wymagań branż budowlanej i meblarskiej oraz korzystny stosunek ceny do jakości, dzięki ograniczeniu ilości niezbędnych przy produkcji materiałów.