Ogrzewanie 50 proc. taniej. Polak zbudował wyjątkowy piec

EKO Spalanie to projekt pieca zasilanego paliwem stałym lub płynnym. Do tej pory badano go pod kątem spalania w nim drewna, ale docelowo miałby on być zasilany także węglem, trocinami, zrębkami lub paliwami płynnymi. Ze względu na kaloryczność najcenniejsze może być wykorzystanie węgla.

- W tradycyjnym piecu ogień idzie od dołu do góry. U nas w piecu jest odwrotnie. Powoduje to, że minimalna ilość gazów nie przechodzi od razu do komina, tylko przechodzi przez warstwę żaru, co powoduje, iż gazy, które wydzielają się podczas spalania się, dopalają się. W związku z tym dochodzi do efektywniejszego spalania - wyjaśnia konstruktor.